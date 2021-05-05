У заробитчан и туристов будут проблемы - как украинцам жить без Covid-паспортов

Украина станет экспериментальной площадкой, говорит эксперт. Фото: pixabay.com

Со второй половины июня в странах Европейского Союза планируют ввести паспорта вакцинации.

Это станет проблемой для украинских заробитчан и туристов, которые не смогут выехать за границу, рассказал Gazeta.ua политолог Алексей Голобуцкий.

"Мы проваливаем все, что только можно. Кто сделает прививки нормальной вакциной, зарегистрированной в Европе, смогут как-то путешествовать. Те, кто делал вакцинацию китайской, например, будут иметь серьезные проблемы с выездом за границу. Но украинцев больше беспокоит проблема выживания, повышение тарифов и цен, а не закрытые границы", - говорит эксперт.

По его словам, люди найдут способ для того, чтобы уехать. А отдохнуть украинцы могут не только в Европе.

"Это проблема для работников. Однако я думаю, что Европа сможет решить этот вопрос, ведь там требуют наших рабочих рук. Например, Польша, Чехия смогут придумать схему, чтобы смогли к ним попасть. Европа устанавливает красную линию, которую мы будем переходить. А по поводу туристов, то для них дорога будет закрыта. Однако, если украинский турист важен для европейцев, то также смогут найти способ. Но точно мы будем до конца года находиться в определенной резервации, пока у нас не будет вакцинирована критическая масса граждан", - говорит Голобуцкий.

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Для нелегальных заробитчан выехать будет труднее, однако также возможно.

"Безвиз не действует уже второй год. Это будет трудно исправить. Во-первых, больше половины украинцев не хотят вакцинироваться. У нас снижено восприятие человеческой жизни. Во-вторых, власть не может создать качественную логистику, чтобы прививки делало большее количество людей. Закрытые границы вызовут беспокойство, но это не самая большая проблема, которая беспокоит граждан", - отметил политолог.

Он утверждает, что Украина станет экспериментальной площадкой.

"За нами будут наблюдать. Ведь в нашей стране очень малое количество вакцинированных будет до конца года даже. Будут сравнивать цифры заболеваемости и смертности с европейскими странами", - пояснил Голобуцкий.

В апреле страны Евросоюза согласовали технические спецификации цифрового зеленого сертификата вакцинации. Евросоюз разделил страны на три группы, где поочередно внедрять паспорта вакцинации в соответствии с их техническими возможностями.