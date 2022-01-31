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понедельник, 31 января 2022 20:02

"Готовы в любой момент" - США о развертывании своих войск в Восточной Европе

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&quot;Готовы в любой момент&quot; - США о развертывании своих войск в Восточной Европе
США готовы в любой момент развернуть войска в Восточной Европе. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки могут еще некоторое время держать свои войска в состоянии боевой готовности, но в целом готовы в любой момент разместить их в Восточной Европе.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит в эфире телеканала Bloomberg TV 31 января, передает "Интерфакс-Украина".

"Готовы развернуть войска в любой момент", - сказала Смит.

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Она отметила, что Вашингтон продолжает поддерживать диалог с Москвой, несмотря на проблемные отношения.

Смит также заявила, что США обращаются с просьбой в страны Европы увеличить расходы по обороне на фоне ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что намерен "в ближайшей перспективе" направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе. Глава Белого дома сказал, что существует "явная вероятность" того, что Россия может вторгнуться в Украину в феврале.

Пентагон тем временем привел в повышенную боеготовность 8,5 тыс. военнослужащих для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе. Ожидается, что большинство из них присоединятся к силам быстрого реагирования Североатлантического союза.

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Дата
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