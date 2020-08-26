Готовьтесь к худшему - на США идет мощный ураган "Лаура"

США готовятся к мощному урагану "Лаура"/ Фото: Reuters

Власти США начали подготовку к мощному урагану "Лаура", на этой неделе может ударить по американскому побережье штатов Техас и Луизиана.

Местные службы начали эвакуацию населения, согласно которой из штата Техас должны выехать около 420 тыс. человек, а из штата Луизиана - 200 тыс, - передает Reuters.

По прогнозам экспертов, когда ураган настигнет побережья США, то будет 3-й или высокий уровень по пятибалльной шкале.

"Этот ураган может вызвать большие разрушения. Мы действительно должны сказать: готовьтесь к худшему ", - предупредила руководительница округа Харрис в Техасе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К побережью Америки приближаются два шторма

Ожидается, что тропический шторм "Марко" обрушится на побережье Луизианы 24 августа. За ним следует шторм "Лаура", который сейчас находится над Доминикану. По прогнозам, "Лаура" пройдет через карибский остров Эспаньола и Кубу и, усилившись до урагана, обрушится на побережье Мексиканского залива 27 августа.