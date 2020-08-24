К побережью Америки приближаются два шторма

Ураганы могут привести к длительному периоду опасной погоды. Фото: Pixabay

В некоторых районах американского штата Луизиана и Кубы идет эвакуация жителей из-за приближающихся штормов.

В столице Гаити дороги превратились в реки на фоне приближения двух ураганов, угрожающих Карибскому бассейну и американскому побережью Мексиканского залива, пишет "Голос Америки".

Ожидается, что тропический шторм "Марко" обрушится на побережье Луизианы 24 августа. За ним следует шторм "Лаура", который сейчас находится над Доминиканой. По прогнозам, "Лаура" пройдет через карибский остров Эспаньола и Кубу и, усилившись до урагана, обрушится на побережье Мексиканского залива 27 августа.

В столице Гаити, Порт-о-Пренс, стихия привела к одному из самых сильных наводнений за последние годы. Власти Гаити сообщили о первой жертве шторма "Лаура", погибла десятилетняя девочка, когда дерево упало на ее дом.

По словам синоптика Национального центра по наблюдению за ураганами США Стейси Стюарта, два урагана, которые придут на американское побережье с разницей в несколько дней, "могут привести к длительному периоду опасной погоды".

В штате Калифорния снова вспыхнули масштабные лесные пожары. По состоянию на 22 августа по три дня уже погибли 6 человек, еще 63 пострадали. Власти штата объявили чрезвычайное положение. Эти пожары являются одними из самых масштабных за всю историю штата Калифорния