В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео

В Америке в штате Калифорния снова вспыхнули масштабные лесные пожары. По состоянию на 22 августа по три дня уже погибли 6 человек, еще 63 пострадали. Власти штата объявили чрезвычайное положение. Эти пожары являются одними из самых масштабных за всю историю штата Калифорния, пишет BBC.

Всего огонь распространился на около 770 000 гектаров земли. Зафиксировали около 560 очагов возгорания. В окрестностях Сан Матео и Санта Круз эвакуированы уже более 170 000 человек.

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В течение последних трех дней, в Калифорнии произошло 11 000 ударов молний. Они привели к более 300 новых очагов возгораний, заявляют метереологы.

Ликвидировать пожар мешает прежде пандемия коронавируса. В Калифорнии больше подтвержденных случаев болезни среди всех американских штатов - более 650 000 больных.

Из-за этого не хватает ресурсов для борьбы с пожарами, ведь уменьшили количество добровольцев, которым позволяют помогать.

Фото: Фото Getty Images / AP

Масштабные лесные пожары в Калифорнии начались еще в начале августа, однако их на некоторое время удалось обуздать. Зато нынешние пожары вспыхнули с новой силой.