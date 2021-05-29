Госдеп запросил из бюджета США сотни миллионов долларов для Украины

Госдеп США запросил $255 млн помощи для Украины. Фото: Reuters

Государственный департамент США запросил $255 млн помощи для Украины.

Об этом свидетельствуют данные бюджетного обоснования, направленного Госдепом на рассмотрение Конгресса США. Отмечается, что помощь США усилит способность Украины противостоять российской агрессии. Также Штаты намерены поддерживать энергетическую безопасность Украины через реформирование компании "Нафтогаз" и повышение энергоэффективности.

"Финансирование позволит ускорить реформы по борьбе с коррупцией; повысить прозрачность и подотчетность, в том числе путем расширения инициатив по электронному управлению, продвинуть институциональные реформы и обучение, необходимые для европейской интеграции", - говорится в документе.

Представители Госдепа отметили, что бюджетные средства должны способствовать повышению торгового потенциала Украины, укреплению сельскохозяйственного сектора, демократическим и экономическим реформам. Часть помощи должна пойти на поддержку гражданского общества, децентрализацию, судебную реформу.

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"Средства будут направлены на поддержку усилий по борьбе с нерешительностью по вакцинации, а также постпандемическое реагирования", - добавили в Госдепе.

Госдепартамент США запрашивает $ 6,1 миллиарда для финансирования военной помощи иностранным государствам. Из них почти $300 млн странам Европы и Евразии с целью противодействия угрозам со стороны России. Этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров, чтобы они могли способствовать региональной и глобальной стабильности и противодействовать транснациональным угрозам, включая терроризм и торговлю наркотиками, оружием и людьми.