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воскресенье, 26 декабря 2021 20:19

Французский зоопарк закрылся из-за побега стаи волков в рабочие часы

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Французский зоопарк закрылся из-за побега стаи волков в рабочие часы
Людей немедленно эвакуировали. Фото: pixabay

Французский зоопарк временно закрыли, потому что 9 волков сбежали, когда там были посетители.

Об этом сообщает BBC.

Во время инцидента в минувшие выходные в зоопарке Trois Vallées в Монредон-Лабессонни, на юге Франции, никто не пострадал.

Волки сломали люки безопасности и перелезли через забор, но за пределы зоопарка так и не смогли выбраться.

Четверых застрелили из-за "опасного поведения", пятерых волков вернули в вольер и вкололи им наркоз.

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На своем веб-сайте зоопарк Trois Vallées сообщил, что закроется до середины января из-за "срочных работ".

Владелец парка Совер Феррара сказал AFP, что волки только недавно прибыли в зоопарк, и подчеркнул, что люди были немедленно эвакуированы после побега.

В парке площадью более 60 гектаров содержится более 600 животных, включая львов, обезьян и фламинго.

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