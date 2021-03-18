Еврокомиссия напомнила о захватнических действиях России против Украины, комментируя слова Байдена о Путине-убийце

Набила Массрали высказалась о политике России в правление Путина. Фото: eeas.europa.eu

В Европейской комиссии прокомментировали заявление президента США Джо Байдена, который назвал главу РФ Владимира Путина убийцей.

В среду, 17 марта, пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали ответила на вопрос, соглашается ли глава дипломатии Жосеп Боррель с обвинениями Байдена, пишет USAToday.

"К сожалению, в России есть длинный список успешных и неудачных попыток покушений на критиков и независимых лиц в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих дел не были расследованы, остаются нерешенными, а виновники не привлечены к ответственности", - прокомментировала пресс-секретарь.

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Также Массрали напомнила, что ЕС и США ввели санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и покушения на жизни Сергея и Юлии Скрипалей.

"Российская власть также осуществляла незаконные действия в Украине и играла четкую роль в других конфликтах в других странах с ЕС и за его пределами. Как президент Российской Федерации, Владимир Путин несет ответственность за политику и действия российских властей", - сказала пресс-секретарь.

Впрочем Еврокомиссия не дала прямого ответа на вопрос, согласны ли они с заявлением Байдена в отношении Путина.

Россия требует извинений от президента США Джо Байдена за его "хамские" заявления о том, что глава государства Владимир Путин - убийца.