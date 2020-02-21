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пятница, 21 февраля 2020 02:25

"Это вам не буксиры таранить": американцы снова проучили россиян в Сирии

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&quot;Это вам не буксиры таранить&quot;: американцы снова проучили россиян в Сирии
Американский броневик заблокировал проезд российскому "Тигру", а затем заставил съехать с дороги в поле

В Сирии американский бронетранспортер столкнул с дороги российский бронеавтомобиль "Тигр". Запись дорожного происшествия выложил в Twitter один из очевидцев.

Инцидент произошел в районе города Камышлы на севере сирийской провинции Хасака. Когда именно снято видео, не уточняется.

На видео видно, как бронеавтомобиль "Тигр" с российским флагом, обгоняя американскую колонну на шоссе, выехал на обочину, грубо нарушив правила дорожного движения.

В это время, американский броневик MRAP MaxxPro (по другой версии MRAP Oshkosh M-ATV), следовавший впереди заблокировал ему проезд, а потом заставил съехать с дороги в поле. После этого оба автомобиля остановились.

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В результате опасного маневра российского броневика, под его колеса едва не попал гражданский человек.

Поведение россиян стала поводом шуток в соцсетях.

"Красота по-американски", "Это вам не беззащитны буксиры таранить!", "Америкаськи военные видимо не смотрят канал Россия 1 и не знают, что должны терять сознание при виде сильнейшей армии в мире", - пишут пользователи.

Ранее российские бронеавтомобили "Тигр" участвовали в оккупации Крыма. Так, в апреле 2014 году на трассе Симферополь-Ялта "Тигр" врезался в троллейбус.

7 февраля 2018 около 200 наемников из российской частной армии "Вагнер" были убиты в результате авиационного удара коалиции во главе с США.

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