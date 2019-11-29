Наемников ППК "Вагнера" разбили в Африке - СМИ

В Мозамбике вагнеровцев заставили отступить. Фото: kavkazcenter.com

В африканском Мозамбике моджахеды заставили отступить наемников "Вагнера".

Местные источники пишут об отступлении русских после удара повстанцев-джихадистов.

Ликвидировали не менее 10 российских наемников, много раненых. В отместку за то, что россияне калечат тела убитых повстанцев, наемникам начали отрезать головы.

Часть вагнеровцев погибла в результате "дружественного огня", что привело к конфликту наемников с войсками Мозамбика, которые поддерживает Москва.

Южноафриканский эксперт Джасмин Опперман заявила, что вагнеровцы увязли в конфликте, а враг с каждым днем ​​становится все сильнее.

Два анонимных источника в армии Мозамбика сообщили о напряжении между "Вагнером" и вооруженными силами страны. Россияне и местные прекратили совместное патрулирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму ищут наемников в ЧВК "Вагнера"

Жасмин Опперман указала на то, что россияне не понимают местную культуру и не доверяют солдатам.

"Общее мнение состоит в том, что Вагнер почти не имеет опыта "войны в кустах", которая ведется там. Вы должны понимать, что это одни из самых сложных условий в мире", - сказал журналист Аль Вентер.

Служба безопасности Украины установила личности украинцев, являющихся членами российской частной компании "Вагнер". По данным СБУ, они участвовали в российской военной агрессии в Донбассе и военном конфликте в Сирии.