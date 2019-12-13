Нашли наемника, который жестоко убил сирийца

Одним из участников убийства сирийца, видеозапись которого появил в интернет, может быть наемник боевиков на Донбассе.
Волонтер проекта InformNapalm Михаил Кузнецов сообщил, что била сирийца Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдулла кувалдой человек, к которому обращаются по позывному "Волк". Это уроженец Молдовы и российский гражданин Владислав Апостол.
Ранее СМИ сообщали, что Апостол погиб в Сирии в результате авиаудара американских ВВС в ночь на 8 февраля 2018 года.
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Позже его мать подтверждала в соцсетях, что ее сын погиб в Сирии.
Служба безопасности Украины обнародовала данные российских наемников частной армии "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
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