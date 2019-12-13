Нашли наемника, который жестоко убил сирийца

Владислав Апостол был ликвидирован в Сирии. Фото: facebook.com

Одним из участников убийства сирийца, видеозапись которого появил в интернет, может быть наемник боевиков на Донбассе.

Волонтер проекта InformNapalm Михаил Кузнецов сообщил, что била сирийца Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдулла кувалдой человек, к которому обращаются по позывному "Волк". Это уроженец Молдовы и российский гражданин Владислав Апостол.

Ранее СМИ сообщали, что Апостол погиб в Сирии в результате авиаудара американских ВВС в ночь на 8 февраля 2018 года.

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Позже его мать подтверждала в соцсетях, что ее сын погиб в Сирии.

Служба безопасности Украины обнародовала данные российских наемников частной армии "Вагнера", которые воевали на Донбассе.