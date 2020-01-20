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понедельник, 20 января 2020 10:38

Военные США остановили русских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению в Сирии

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Военные США остановили русских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению в Сирии
Месторождение Румейлан в Сирии подконтрольное американским союзникам - курдам. Фото: Anadolu.

Американские военные остановили русских солдат, которые направлялись в нефтяное месторождение Румейлан в Сирии.

По данным агентства Anadolu, инцидент произошел в субботу, 18 января, на территории, подконтрольной курдским военным формированием. Они - американским союзники в регионе.
Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.

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Российские военные вернулись назад, потому что американские солдаты заблокировали им путь.

Агентство также отмечает, что в районе Румейлан располагается авиабаза США. Агентство также сообщает, что аналогичный инцидент произошел 16 января, когда россиянам не дали пройти курды.

В результате авиаударов армии Башара Асада и союзных ему войск РФ в провинции Идлиб в Сирии погибли гражданские. Обстреливали населенные пункты аль-Бара, Балюн и Абадета.

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20
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