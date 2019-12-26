Эрдоган сообщил, что в Сирии находятся 2 тысячи российских наемников

Эрдоган посчитал российских наемников в Сирии. Фото: РБК

Участие российских наемников из ЧВК "Вагнера" в вооруженном конфликте в Ливии серьезно беспокоит соседние с ней страны в Северной Африке, а также Турцию. В Сирии находятся 2 тысячи россиян.

Турецкий лидер заметил, что напряженность в Ливии влияет на все страны региона, и выразил надежду на конструктивный и важный вклад Туниса в шаги по обеспечению стабильности в Ливии, Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию: "Турция еще никогда не была "незваным гостем". Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос".

Президент Турции отметил присутствие в зоне ливийского конфликта наемников из многих стран мира: "Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?".

"Турция предпринимает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии. Халифа Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе Правительства нацсогласия Ливии Файезе Саррадже. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии", – сказал турецкий лидер.

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Наемники воюют на стороне лидера ополчения на востоке Ливии Халифа Хафтара. Его противников поддерживает Правительство национального согласия в столице Триполи, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, коалиции покровительствует только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично — Франции.