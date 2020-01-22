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среда, 22 января 2020 14:43

"Это произойдет, когда я буду лежать в гробу" - отец Меган Маркл сомневается в примирении с дочерью

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Отец герцогини Сассекской Томас Маркл заявил, что сомневается в воссоединении с дочерью Меган.

По его словам, это может произойти только по случаю его смерти, сообщает Daily Mail.

Мужчина считает, что дочь не может его простить за участие в документальном фильме "5 канала". В полнометражной 90-минутной киноленте он откровенно рассказывает об отношениях с дочерью и ее бойфрендом на тот момент.

Автор: Enterprise news and pictures
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С 11 до 18 лет Меган жила вместе с отцом. Он работал голливудским продюсером

"Дочь позвонила мне в 2016-м и сказала, что у нее новый парень. Я ответил: "хорошо". Затем она сказала, что он британец. Я ответил: "Отлично". После добавила, что он "принц". Я подумал, что он просто "большая шишка", как голливудский актер. В конце концов дочь призналась, что это принц Гарри", - говорит Томас Маркл.

После этих слов она дала трубку своему бойфренду. Мужчины немного пообщались. Спустя некоторое время у отца Меган произошел обширный инфаркт - и он не мог прилететь на запланированную встречу с Гарри и Меган.

Также мужчина заявил, что после скандала он ни разу не виделся и не общался с дочерью, ее мужем или внуком Арчи. Все письма или звонки в течение двух лет остались без ответа.

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Автор: WireImage
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"Они говорят обо мне дурные вещи. Теперь мне все равно. Они мне задолжали. Все члены королевской семьи мне должны. Гарри мне должен, и Меган тоже. За то, что я пережил, мне полагается вознаграждение. Когда-то Меган сказала, что присмотрит за мной в старости. Сейчас я постарел, настало время позаботиться о папочке", - говорит он.

Выход герцогов Сассекских из королевской семьи Маркл прокомментировал словами:

"Мне стыдно за них. Каждая девушка мечтает выйти замуж за принца. Когда же ей это удалось - она отвергает этот шанс. Похоже, что дом в Виндзоре за 3 миллиона долларов - недостаточно хороший для них", - говорит Томас.

Автор: Splashnews
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Будущего тестя британского принца 33-летнего Гарри - Томаса Маркля, 73 года, уличили в мошенничестве. Он продавал фото, на которых якобы готовился к свадьбе дочери Меган Маркл, 36 лет, и королевского отпрыска.

Все снимки оказались постановочними. Для последних съемок Томас Маркл взял с собой собственную сантиметровую ленту. Роль портного играл студент 17-летний Дэвид Флорес, подрабатывает продавцом товаров для вечеринок.

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