Эстония пригрозила Кремлю "оперативными санкциями" от ЕС и США

ЕС и США готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против РФ. Фото: pixabay.com

В случае нового вторжения России в Украину Евросоюз и Соединенные Штаты Америки готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против РФ.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет ERR.

"Европейский союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать", - отметила Каллас.

С таким заявлением она выступила после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили вопросы европейской безопасности и наращивания Россией своих войск вокруг Украины.

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"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника добрались и до Беларуси", - подчеркнула Каллас.

Она призвала Россию предпринять "конкретные шаги" для снижения напряженности ситуации.

"Украина, Франция, Германия и Россия снова встречаются в "нормандском формате" - это важно для давления на Россию посредством дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы. Мы надеемся увидеть прогресс в реализации минских соглашений и поддерживаем усилия Франции в этом направлении", - заметила Каллас.

ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины. Они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта. Санкции могут серьезно задеть близкое окружение президента РФ Владимира Путина и олигархов, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что ситуация на границе с Российской Федерацией и Беларусью по поводу российских войск с позапрошлой недели не изменилась. Сейчас русские войска насчитывают около 115 тыс. наземного компонента.