"Есть шанс предотвратить войну" — держсекретар США

На следующей неделе Блинкен намерен встретиться с Лавровым. Фото: Reuters

Российская "схема вторжения" продвигается вперед, но еще есть шанс предотвратить начало войны.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен обеспокоен желанием России и Беларуси продолжать военные учения у границ Украины, рассказал он в интервью CNN.

"Это свидетельствует о том, что разработанный сценарий, который мы изложили, который я изложил на Совбезе ООН на прошлой неделе, о том, что Россия пытается создать серию провокаций как оправдания для агрессии против Украины, двигается вперед", - сказал Блинкен.

Секретарь считает, что Беларусь и Россия оправдывают свои учения ситуацией на Донбассе, которые сами и нагнетают.

"Мы это видели в последние несколько дней. Теперь они оправдывают продолжение учений, учений в кавычках, о которых они говорили, что сейчас закончатся. Продолжение этих "учений" на неопределенный срок из-за ситуации на востоке Украины, ситуацию, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность", - прокомментировал он.

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Также Блинкен отметил, что Россия продолжает наращивать свои силы.

"Так что все это, наряду со сфабрикованными операциями, которые мы видели в выходные, свидетельствует о том, что изложенный нами сценарий движется вперед", - сказал он.

Блинкен также сообщил, что планирует на следующей неделе встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – "при условии, что к тому времени Россия не вторгнется в Украину".

Секретарь сказал, что президент Джо Байден готов разговаривать с президентом России Владимиром Путиным в любом формате, если это поможет предотвратить войну, и что США продолжат свои усилия, чтобы попытаться убедить Москву отказаться от вторжения в Украину.

"Мы считаем, что президент Путин принял решение, но пока танки действительно не покатятся, а самолеты не улетят, мы будем использовать любую возможность поминутно, чтобы посмотреть, сможет ли дипломатия все еще отказать президенту Путину", - добавил госсекретарь США.

20 февраля стало известно, что Беларусь и Россия продолжат военные учения на границе с Украиной из-за "обострения на Донбассе".