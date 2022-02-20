Беларусь и Россия продолжат военные учения из-за "обострения на Донбассе"

Учения продолжат из-за "обострения на Донбассе". Фото: Reuters

Беларусь и Россия продолжат военные учения на границе с Украиной из-за "обострения на Донбассе".

Перед этим президенты Беларуси и России подвели итоги учения "Союзная решимость-2022", сообщил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, Президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение о проверке сил реагирования Союзного государства продолжить", - сказал Хренин.

Он добавил, что во время нового этапа обучения будут прорабатывать этапы обороны "Союзного государства", но направление этих учений осталось прежним - "обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ".

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Хренин заявил, что соседние государства "в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием". В частности, "проводят непонятные учения".

"На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. Среди них – третьи страны. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с 7 до 5 суток на случай так называемой "эскалации обстановки в Украине"", - сказал генерал-лейтенант.

Также Хренин заявил, что Запад отказывается воспринимать "красные линии" России. Кроме того, он уверен, что "в сознание западного обывателя прочно внедрено мнение о неизбежности войны с "восточными соседями"".

"Из всего вышесказанного логично следует один вывод - в Европе очень запахло порохом. Ее целенаправленно подталкивают к войне", - подытожил свою речь Хренин.

Тем временем Россия во второй раз подряд проигнорировала встречу Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которая должна была состояться 19 февраля. Украина провела двусторонние консультации с координатором ОБСЕ в ТКГ.