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Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер

Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Алена Васильева: "Для Лукашенко с одной стороны Путин гарант, з другой – угроза". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко создал для себя образ "своего в доску", что позволяло ему так долго оставаться во главе Беларуси. Он не мыслит себя без власти и будет держаться за нее до последнего. Люди боятся выходить на протесты.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала белорусский оппозиционер, политэмигрантка Алена Васильева.

"Он умеет производить впечатление "своего парня", – говорит она. – Кажется, даже убивая человека, будет улыбаться и шутить. В этом плане он очень талантлив. Власть – это наркотик. Уже иначе себя не видит. Там и психические проблемы совершенно очевидны. Свой "в доску" для всех, прямо батька.

Для Лукашенко с одной стороны Путин гарант, который помогает сдерживать протесты, периодически кошелек. С другой стороны – угроза. Не может доверить себя Путину. Не сдает он страну не из-за любви к ней, а из-за чувства самосохранения, любви к власти. Ненавидят друг друга, но срослись".

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Лукашенко 4 мая подписал указ, которым лишил званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств, которые поддержали протесты. Но это не значит, что в стране возможен военный переворот, считает Васильева.

"Увольнение этих людей – это обычная месть. Основная их масса – это пожилые люди, которые уже давно не служат. Поэтому они и участвуют в протестном движении. Понятие "на сторону народа" в этом случае не соответствует действительности. Есть офицер Игорь Макар (бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси, – Gazeta.ua), который отмежевался от штаба и тоже собирается выводить людей на протест. Недавно я увидела его на Ютубе. Он сидел перед камерой с георгиевской лентой и призвал белорусов 9 мая выйти с красными флагами.

В конце 2019 года Лукашенко не подписал последние документы с Путиным. Национальная оппозиция вышла с флагами Евросоюза и бело-красными знаменами на акцию "За независимость". Собралось около 2-х тысяч человек. Журналист Денис Ивашин, который сейчас сидит в Беларуси за статьи об участии "Беркута" в подавлении протестов, писал хорошие материалы о том, как началась гибридная война и как готовились промосковские лидеры. Соответственно, все переговоры с армией, переход военных "на сторону народа" – это призыв к Российской Федерации. Готовы ли мы сменить Лукашенко путем присоединения к России? Я не готова. Мои друзья сидят, я не могу вернуться в Беларусь ближайшие 5 лет, поэтому вынуждена была просить защиты в Украине. Люди боятся выходить на протесты, их арестовывают прямо дома. Поэтому если выйдут несколько тысяч под танки – больше никого не останется", – подытоживает оппозиционер.

Полное интервью с Аленой Васильевой читайте в журнале "Країна"

Европейский Союз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне. Планируется составить список людей, ответственных за принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая. В результате угона пассажирского лайнера задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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Дата
27
мая

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