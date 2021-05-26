Санкции против режима Лукашенко: ЕС принял решение

ЕС утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне. Фото: sputnik.by

Европейский Союз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Планируется составить список людей, ответственных за принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая. Вследствие угона пассажирского лайнера задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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По словам Йозвяка, секторальные санкции против Беларуси примут до августа.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Также должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе", - написал Йозвяк.

the 4th sanctions package on #Belarus should be adopted in June. listings of ppl responsible for the forced landing of the #Ryanair flight should also be done then. sectoral sanctions will prob take a bit longer but the aim to have it done before the EU summer break in August — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2021

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в черный список.