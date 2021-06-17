ЕС закупил более 400 млн доз вакцины, которая показала эффективность 47%

 
Ексклюзивы
1/5
Становимся свидетелями самой циничной атаки на украинский язык за два последних года
Становимся свидетелями самой циничной атаки на украинский язык за два последних года
Просмотров: 36
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 891
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 756
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1692
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 891
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 441
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 702
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 711
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 900
Фото
Все фото
6
4
15
5
3
Люди бежали в леса, а животные горели заживо: военная хунта полностью сожгла село
Люди бежали в леса, а животные горели заживо: военная хунта полностью сожгла село
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
Видео
Все видео
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Пауки оплели целые районы паутиной
Пауки оплели целые районы паутиной
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Интервью
1/5
Становимся свидетелями самой циничной атаки на украинский язык за два последних года
Становимся свидетелями самой циничной атаки на украинский язык за два последних года
Просмотров: 36
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2088
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 198
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 891
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 243
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 594
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 12:44

ЕС закупил более 400 млн доз вакцины, которая показала эффективность 47%

  Комментировать
ЕС закупил более 400 млн доз вакцины, которая показала эффективность 47%
Немецкая вакцина показала эффективность в 47%. Фото: dw.com

Вакцина от коронавируса немецкого производства CureVac оказалась менее эффективной, чем те препараты, которые использовались ранее.

Об этом сообщило издание Politico.

Компания объявила об эффективности в 47%. Там заявили, что вакцина "не соответствует заранее определенным статистическим критериям успешности".

По данным компании, в испытаниях приняли участие 40 тыс. человек в 10 странах Европы и Латинской Америки, в которых циркулируют как минимум 13 вариантов коронавируса.

У 134 добровольцев обнаружили коронавирус через две недели после получения второй дозы CureVac. В компании надеялись на лучший результат, однако отмечают, что "демонстрировать высокую эффективность в этом беспрецедентном многообразии вариантов коронавируса является сложной задачей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая волна коронавируса придет из России - ученые

Окончательный анализ ожидается в конце июня. В связи с этим в компании надеются, что показатель эффективности может улучшиться.

"Поскольку мы приближаемся к окончательному анализу с минимум 80 дополнительными случаями, общая эффективность вакцины может измениться", - отметил гендиректор компании Франц Вернер Хаас.

Компания сообщила о результатах исследований Европейскому агентству по лекарственным средствам. Ранее ЕС заказала 405 млн доз вакцины CureVac.

Впервые обнаруженный в Индии Covid-штамм Delta зафиксировали уже в 74 странах. Новая мутация быстрее передается и тяжелее переносится, особенно беспокоит невакцинированных людей и тех, у кого слабее иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС закупил более 400 млн доз вакцины, которая показала эффективность 47%». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 10755
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 6678
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4167
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 3429
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3168
Мир
Люди бежали в леса, а животные горели заживо: военная хунта полностью сожгла село
Люди бежали в леса, а животные горели заживо: военная хунта полностью сожгла село
6
 Просмотров: 792
Показали третий крупнейший в мире алмаз
Показали третий крупнейший в мире алмаз Просмотров: 270
Отец арестованной Софии Сапеги попросил Лукашенко помиловать ее
Отец арестованной Софии Сапеги попросил Лукашенко помиловать ее Просмотров: 342
Жестоко убил и поедал плоть матери: каннибал оказался за решеткой
Жестоко убил и поедал плоть матери: каннибал оказался за решеткой Просмотров: 414
Похудевший Ким Чен Ын приказал готовиться к голоду
Похудевший Ким Чен Ын приказал готовиться к голоду Просмотров: 936
Больше всего комментируют
6
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
6
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 391
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть