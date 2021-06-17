ЕС закупил более 400 млн доз вакцины, которая показала эффективность 47%

Немецкая вакцина показала эффективность в 47%. Фото: dw.com

Вакцина от коронавируса немецкого производства CureVac оказалась менее эффективной, чем те препараты, которые использовались ранее.

Об этом сообщило издание Politico.

Компания объявила об эффективности в 47%. Там заявили, что вакцина "не соответствует заранее определенным статистическим критериям успешности".

По данным компании, в испытаниях приняли участие 40 тыс. человек в 10 странах Европы и Латинской Америки, в которых циркулируют как минимум 13 вариантов коронавируса.

У 134 добровольцев обнаружили коронавирус через две недели после получения второй дозы CureVac. В компании надеялись на лучший результат, однако отмечают, что "демонстрировать высокую эффективность в этом беспрецедентном многообразии вариантов коронавируса является сложной задачей".

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Окончательный анализ ожидается в конце июня. В связи с этим в компании надеются, что показатель эффективности может улучшиться.

"Поскольку мы приближаемся к окончательному анализу с минимум 80 дополнительными случаями, общая эффективность вакцины может измениться", - отметил гендиректор компании Франц Вернер Хаас.

Компания сообщила о результатах исследований Европейскому агентству по лекарственным средствам. Ранее ЕС заказала 405 млн доз вакцины CureVac.

Впервые обнаруженный в Индии Covid-штамм Delta зафиксировали уже в 74 странах. Новая мутация быстрее передается и тяжелее переносится, особенно беспокоит невакцинированных людей и тех, у кого слабее иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.