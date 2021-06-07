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суббота, 12 июня 2021 07:00

Ельцин стал президентом советской России

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Ельцин стал президентом советской России
Борис Ельцин на военной базе в США в ожидании встречи с американским президентом Джорджем Бушем 18 июня 1999 года / Getty Images

12 июня 1991-го на первых президентских выборах в России победил Борис Ельцин, за которого проголосовало 57,3% избирателей. Его переизбрали на ту должность еще раз в 1996 году. Он оставался президентом до 31 декабря 1999 года, когда передал власть премьеру Владимиру Путину.

Ельцин родился 1 февраля 1931-м в семье раскулаченных крестьян. Отец был репрессирован и до 1937-го работал на строительстве Волго-Донского канала. В 1955-м окончил Уральский политехнический институт по специальности инженер-строитель. Изменив ряд производственных должностей. В 1961-м вступил в КПСС. В 1976-м стал первым секретарем Свердловского обкома партии. На этой должности оставался до 1985 года, когда к власти пришел Горбачев. Ельцина перевели в Москву, где возглавил отдел строительства ЦК КПСС, а впоследствии Московский городской комиссариат.

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После ряда конфликтов с политбюро, в 1987 Ельцин раскритиковал медленные темпы перестройки и обвинил Горбачева в зарождении культа личности. Когда потерял поддержку соратников, признал выступление ошибочным, и с сердечным приступом попал в больницу после симуляции попытки самоубийства. В ноябре был снят с должности секретаря. Летом 1988 снова раскритиковал Горбачева и соратников, а в марте 1989-го стал народным депутатом СССР от Москвы.

В 1990-м стал председателем Верховного Совета РСФСР, которая под его председательством принял Декларацию о государственном суверенитете России. Выйдя в июле этого же года с КПСС, резко выступил с критикой компартии и Горбачева, требуя его отставки. 12 июня 1991-го был избран президентом РСФСР. Вступив в должность 10 июля, провел департизацию и деидеологизации власти, начав с Горбачевым переговоры о подписании нового союзного договора.

19 августа 1991-го, после попытки государственного переворота и изоляции Горбачева, Ельцин возглавил противодействие ГКЧП. Через три дня сумел преодолеть путч. По возвращении Горбачева в Москву, тайно провел переговоры с президентом Украины Леонидом Кравчуком и председателем Верховной рады Белоруссии Станислав Шушкевич о создании СНГ, который возник 21 декабря 1991-го. Через несколько дней Горбачев подал в отставку, и 25 декабря 1991 года СССР перестал существовать. Ельцин стал президентом советской России, не проведя новых президентских выборов после развала Союза.

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Дата
12
июня

Ельцин стал президентом советской России

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