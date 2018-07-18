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среда, 18 июля 2018 15:38

Эксперт расшифровал жесты Трампа на встрече с Путиным

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Эксперт расшифровал жесты Трампа на встрече с Путиным
Суперечлеви высказывания Трампа свидетельствуют о неуверенности и внутреннем эмоциональном хаосе. Фото: radiosvoboda.org

Язык движений Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля указывает на то, что для американского лидера это событие было неудачным.

"Когда оба президента сначала появились перед прессой, Трамп слегка наклонил голову в сторону, его плечи были выдвинуты вперед. Так выглядит тот, кто идет в наступление, защищается, нападая. Через несколько минут он не изменил свою позицию, зато Путин держал левую руку в кармане брюк и выглядел сдержанно", - написал в статье для Focus эксперт по невербальной коммуникации Ульрих Золльманн.

Противоречивые высказывания Трампа свидетельствуют о неуверенности и внутреннем эмоциональном хаосе.

"Когда глава США сидел в Хельсинки на стуле, это выглядело так, будто он был готов уйти. В то же время пытался с помощью громкого голоса и гримас придать вес своим словам, чтобы внушить собеседнику, то есть миру, страх. Путин, напротив, был очень приземленным и спокойным. Казалось, что он знает, кем он является и какую политическую значимость имеет".

Эксперт отметил, что Трамп постоянно шел позади Путина, это не был жест вежливости. Так глава США показал определенную зависимость от президента РФ.

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"Во время пресс-конференции Трамп не мог контролировать свои ноги, что также не является знаком независимости, которую, в свою очередь, убедительно демонстрировала улыбка Путина. Зато Трамп выглядел измученным и мрачным".

Пользователи сети обсуждают реакцию первой леди США Мелании Трамп на президента России Владимира Путина во время саммита в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. На опубликованном видео Мелания пожимает руку Путину. В это время улыбается. Затем отходит и у нее меняется выражение лица.

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