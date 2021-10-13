Двое подростков из Австралии жестоко убили 14 кенгуру

Животных убили наездом автомобиля. Фото: pixabay.com

В Австралии двум 17-летним парням из штата Новый Южный Уэльс предъявили обвинения в убийстве 14 кенгуру.

Зоозащитникам удалось спасти лишь одного кенгуренка, сообщила полиция штата 12 октября. Детеныша назвали Hope, что в переводе означает "Надежда".

"Полиция обнаружила на побережье района Лонг-Бич два места избиения животных. На одном лежали пять умерших взрослых животных и один детеныш, а несколько дальше — семь забитых взрослых кенгуру и один мертвый кенгуренок", - говорится в сообщении.

Животных убили наездом автомобиля. Подростков, подозреваемых в убийстве кенгуру, задержали. Мотивы их поступка не комментируют. Подростки предстанут перед судом 22 ноября.

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В Австралии ежегодно расследуют более 50 тыс. заявлений о жестоком обращении с животными или халатности в отношении них. Похожий случай произошел в Австралии в 2019 году. Тогда 19-летний мужчина жестоко убил до 20 кенгуру. Процесс он снимал на видео.