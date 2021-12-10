"Друг Путина" Сильвио Берлускони хочет стать президентом

Сильвио Берлускони хочет стать президентом Италии / Getty Images

Бывший премьер Италии и "друг Путина" Сильвио Берлускони, 85 лет, выдвинул свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты страны.

Берулскони временно запретили занимать государственные должности после осуждения налогового мошенничества в 2013 году. Он по-прежнему находится под следствием по последнему делу за ряд подкупов свидетелей в суде о покупке несовершеннолетней проститутки. История связана с его сексуальными вечеринками "Бунга-Бунга", которые случались больше десяти лет назад. Об этом пишет Independent.

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Аналитики считают, что ему будет трудно получить широкую поддержку, необходимую для избрания президента. Президент в Италии - лицо, решающее проблемы в политике, и регулярно призывающее к разрешению споров в правительстве, которые нельзя разрешить. Таков действующий глава государства Серджио Маттарелла.

Межпартийный консенсус сейчас особенно важен, потому что почти все основные партии отвергли разногласия, чтобы присоединиться к коалиции национального единства премьера Марио Драги, созданной, чтобы Италия преодолела кризис с коронавирусом.

Лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта уже исключил поддержку Берлускони. По его словам, президент должен выбрать "значительное большинство, иначе правительство немедленно развалится".

Президента Италии избирает парламент. Кандидату-победителю следует набрать две трети голосов, но если никто не добивается этой цели в первых трех турах, то планка снижается до 50% плюс один голос.

Поскольку перспектив стать президентом в Берлусконе немного, аналитики считают, что он надеется вернуться в политику.

В Италии в Триесте нашли мертвую украинку родом из Кривого Рога – 43-летнюю Алину Труш. Полиция рассматривает версию убийства или передозировки наркотиков. Тело Труш было найдено 1 декабря на полу в ее квартире, где также обнаружили метадон.