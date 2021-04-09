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пятница, 09 апреля 2021 11:22

Что думают немцы о возможной вакцинацию российским "Спутником V"

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Что думают немцы о возможной вакцинацию российским &quot;Спутником V&quot;
Немцы готовы привиться российским "Спутником V". Фото: unsplash.com

55% немцев согласились привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V", если ее позволят использовать в ЕС.

А вот категорически отвергли возможность вакцинации российским препаратом лишь 19% опрошенных, говорится в опросе института YouGov, сообщает DW.

Еще 14% не определились, готовы ли привиться "Спутник V" даже в случае его допуска, 12% респондентов вообще не намерены вакцинироваться.

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Больше всего немцы доверяют вакцине производства BioNTech/Pfizer. Из-за приостановки прививок в марте и сообщений о случаях тромбоза снизилось доверие к препарату компании AstraZeneca.

В опросе, проведенном онлайн, приняли участие 600 респондентов.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил 8 апреля о намерении вести с Россией двусторонние переговоры по возможной поставки вакцины "Спутник V" в случае ее одобрения в ЕС. Однако сначала препарат должно проверить Европейское агентство по лекарственным средствам. По его словам, вакцина нужна Германии в течение ближайших 2-5 месяцев, поскольку потом сможет обеспечить себе более чем достаточное количество доз вакцин.

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Дата
09
апреля

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