Германия хочет закупить российскую вакцину против коронавируса

Германия хочет провести с Россией переговоры о покупке вакцин против коронавируса. Фото: Reuters

Германия планирует начать двусторонние переговоры с РФ о получении российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Подробностями поделилось издание Reuters.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил во время онлайн-встречи, что немецкое правительство начнет предварительные переговоры с Россией о безопасности вакцин.

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По его словам, Германия хочет определить, какое количество препарата РФ может поставить и когда.

Спан сообщил, что немецкое правительство будет покупать российскую вакцину только тогда, когда Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит препарат. Для этого крайне важно, чтобы Россия предоставила необходимые данные.

Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал полученную от России вакцину против коронавируса "Спутник V" и пришел к выводу, что она не является идентичной той, которую одобрил авторитетный журнал The Lancet.