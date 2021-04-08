Германия хочет закупить российскую вакцину против коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1233
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 441
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 513
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 792
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1044
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1800
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 225
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 882
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
4
5
3
10
6
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
Париж превратился в свалку
Париж превратился в свалку
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Видео
Все видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 261
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 234
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1773
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1278
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 558
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 09:37

Германия хочет закупить российскую вакцину против коронавируса

  Комментировать
Германия хочет закупить российскую вакцину против коронавируса
Германия хочет провести с Россией переговоры о покупке вакцин против коронавируса. Фото: Reuters

Германия планирует начать двусторонние переговоры с РФ о получении российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Подробностями поделилось издание Reuters.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил во время онлайн-встречи, что немецкое правительство начнет предварительные переговоры с Россией о безопасности вакцин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Аргентины заболел коронавирусом после прививки российской вакциной

По его словам, Германия хочет определить, какое количество препарата РФ может поставить и когда.

Спан сообщил, что немецкое правительство будет покупать российскую вакцину только тогда, когда Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит препарат. Для этого крайне важно, чтобы Россия предоставила необходимые данные.

Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал полученную от России вакцину против коронавируса "Спутник V" и пришел к выводу, что она не является идентичной той, которую одобрил авторитетный журнал The Lancet.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Германия хочет закупить российскую вакцину против коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

В Багдаде погиб украинский оператор

В Лондоне состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди" Великобритании

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 12348
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 12177
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 8667
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 7857
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 5940
Мир
Появилась новая "столица миллиардеров": где живет наибольшее количество богачей
Появилась новая "столица миллиардеров": где живет наибольшее количество богачей Просмотров: 18
В Багдаде погиб украинский оператор
В Багдаде погиб украинский оператор
 Просмотров: 90
Россия срывает перемирие на Донбассе - НАТО
Россия срывает перемирие на Донбассе - НАТО Просмотров: 207
В Лондоне состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"
В Лондоне состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"
 Просмотров: 144
Украина остается первой в Европе по темпам распространения Covid-19
Украина остается первой в Европе по темпам распространения Covid-19 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 262
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть