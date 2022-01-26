Цена на нефть достигла восьмилетнего максимума

Цена фьючерсов на марку WTI выросла на $1,69. Фото: pixabay.com

26 января цены на нефть впервые за восемь лет превысили $90 за баррель.

Эксперты связывают такой рост с напряженной ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

"В среду на торгах нефть Brent подорожала на 1,9%, до $89,87. Котировки достигали отметки $90,02. Черное золото впервые с октября 2014 года превысило этот уровень", - говорится в публикации.

В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2%, до $87,28.

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Резкий рост нефтяных котировок связывают с ситуацией вокруг Украины. В частности, с возможностью введения санкций против России и лично против российского президента Владимира Путина.

В прошлом году нефть возросла в цене, поскольку развертывание вакцинации в мире способствовало спросу на энергию. Мир находится в условиях нехватки газа и ценовых рекордов. Страны ОПЕК+ решили не менять установленный ранее план возобновления добычи нефти. С увеличением спроса в связи с возобновлением экономической деятельности в мире, на рынке ожидали увеличения добычи сверх запланированного объема.