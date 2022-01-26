Цена на нефть достигла восьмилетнего максимума

 
Ексклюзивы
1/5
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 180
"Локдаун сейчас приведет только к хаосу" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Локдаун сейчас приведет только к хаосу" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 180
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 3591
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 891
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 297
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 675
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Просмотров: 4086
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 4509
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 900
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
1 Просмотров: 1170
Фото
Все фото
12
10
9
10
15
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
&quot;Остановите Путина сейчас!&quot;: украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
"Остановите Путина сейчас!": украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Видео
Все видео
CNN назвал Харьков "российским городом"
CNN назвал Харьков "российским городом"
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Абу-Даби обстреляли ракетами
Абу-Даби обстреляли ракетами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 252
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1134
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1512
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 783
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6354
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
26 января 2022
Просмотров: 153
Що не так?
– Мені час бігти. Відправлення вагонів, – каже Людмила в розпал вечірки. Працювала офіс-менеджеркою на комбікормовому заводі. Але тягнула ...
среда, 26 января 2022 19:31

Цена на нефть достигла восьмилетнего максимума

  Комментировать
Цена на нефть достигла восьмилетнего максимума
Цена фьючерсов на марку WTI выросла на $1,69. Фото: pixabay.com

26 января цены на нефть впервые за восемь лет превысили $90 за баррель.

Эксперты связывают такой рост с напряженной ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

"В среду на торгах нефть Brent подорожала на 1,9%, до $89,87. Котировки достигали отметки $90,02. Черное золото впервые с октября 2014 года превысило этот уровень", - говорится в публикации.

В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2%, до $87,28.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на нефть резко выросли на фоне заявления США

Резкий рост нефтяных котировок связывают с ситуацией вокруг Украины. В частности, с возможностью введения санкций против России и лично против российского президента Владимира Путина.

В прошлом году нефть возросла в цене, поскольку развертывание вакцинации в мире способствовало спросу на энергию. Мир находится в условиях нехватки газа и ценовых рекордов. Страны ОПЕК+ решили не менять установленный ранее план возобновления добычи нефти. С увеличением спроса в связи с возобновлением экономической деятельности в мире, на рынке ожидали увеличения добычи сверх запланированного объема.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Нафтогаз предложил скидку на газ для населения: известное условие
Нафтогаз предложил скидку на газ для населения: известное условие Просмотров: 1944
"Нафтогаз" начал наращивать добычу газа - Витренко
"Нафтогаз" начал наращивать добычу газа - Витренко Просмотров: 1143
В Украине нашли новое газовое месторождение
В Украине нашли новое газовое месторождение Просмотров: 1647
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум Просмотров: 477
Сейчас вы читаете новость «Цена на нефть достигла восьмилетнего максимума». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 12339
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 7245
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 6561
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6480
После первых больших потерь Путин дальше не пойдет – командующий ООС
После первых больших потерь Путин дальше не пойдет – командующий ООС Просмотров: 5013
Мир
Чехия передаст Украине более 4 тыс. артиллерийских снарядов
Чехия передаст Украине более 4 тыс. артиллерийских снарядов Просмотров: 36
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
 Просмотров: 270
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска Просмотров: 441
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
12
 Просмотров: 432
ПАСЕ проверит легитимность президентских полномочий Путина
ПАСЕ проверит легитимность президентских полномочий Путина Просмотров: 603
Больше всего комментируют
6
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
3
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
2
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
Голосов: 726
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть