"Нафтогаз" начал наращивать добычу газа - Витренко

Собственная добыча растет впервые за последние несколько лет. Фото: business.ua

НАК "Нафтогаз Украины" впервые за последние несколько лет наращивает среднесуточную добычу газа.

Компания "Укргаздобыча", входящая в состав "Нафтогаза", запустила комплекс оборудования, увеличивающего добычу на 250 тыс. куб. м газа в сутки, сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

22 декабря "Укргаздобыча" запустила в работу первую ступень сжатия газа Червоно-Донецкой дожимной компрессорной станции в Харьковской области.

"Сегодня мы открыли первую ступень Червоно-Донецкой ГКС, которая позволит получить дополнительно 100 млн куб. м газа на крупнейшем в стране Шебелинском месторождении в 2022 году. Это весомый фактор укрепления энергетической независимости Украины и надежного обеспечения потребителей газом", - сказал Витренко.

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Новая ступень ЧДКС заменит оборудование, отработавшее уже более 50 лет с начала эксплуатации станции. За это время Шебелинское месторождение истощилось на 90%, но продолжает давать более 9% всего украинского газа.

Большинство месторождений, которые эксплуатирует "Укргаздобыча", находятся на завершающей стадии разработки. На Шебелинском месторождении осталось около 15% начальных запасов, сообщили в "Нафтогазе".

"Запуск обновленной Червно-Донецкой ГКС позволит добыть значительные остаточные запасы, которые без нее были бы недостижимы. Кроме Червоно-Донецкой станции, в этом году мы ввели в эксплуатацию и другие объекты наземной инфраструктуры, которые также позволяют нам компенсировать природное падение добычи и даже увеличивать ее в определенных группах месторождений", – отметил директор дивизиона "Разведка и добыча" "Нафтогаза" Александр Романюк.

В Харьковской области обнаружено газовое месторождение. Первая поисковая скважина обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки. Месторождение содержит до 5 млрд кубометров газа, по предварительным оценкам. За январь-ноябрь "Укргаздобыча" добыла 12,49 млрд куб. м газа, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.