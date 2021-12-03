В Украине нашли новое газовое месторождение

Месторождение было обнаружено на Харьковщине. Фото: Pexels

В Харьковской области обнаружили газовое месторождение.

Первая поисковая скважина обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки. По предварительным оценкам, месторождение содержит до 5 млрд куб. м газа, сообщает Нафтогаз.

"Открытие Моспановского месторождения – это результат сочетания экспертизы наших геологов, применения современных подходов к геологоразведке. В результате успешного бурения у наших специалистов высокий суточный дебит и новый перспективный актив", – сообщил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добычи" Александр Романюк.

Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4150 м. Ее продолжают испытывать и исследовать.

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Укргазвидобування планирует дальнейшую программу поисково-разведочных работ на новом месторождении.

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