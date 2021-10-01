Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

 
Ексклюзивы
1/5
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 288
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1 Просмотров: 378
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 360
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1539
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 540
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 234
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 279
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 666
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2547
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1602
Фото
Все фото
15
7
3
9
12
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Видео
Все видео
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 342
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 3582
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 396
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 585
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1899
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 288
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
пятница, 01 октября 2021 10:47

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

  Комментировать
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум
Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Фото: Reuters

30 сентября цена на газ в Европе установила очередной рекорд. Впервые в истории она почти достигла отметки $1200 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость ноябрьского фьючерса на главном европейском хабе TTF в Нидерландах выросла до $1199, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Прошлый исторический максимум установили на торгах вчера - более $1190 за 1 тыс. куб. м. Высокие цены на энергорынках Европы могут сказаться на ряде товарных рынков во всем мире, поскольку их запасы истощаются.

Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называют отказ российского Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газпром прекратил поставку газа в Венгрию через Украину

США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой. РФ недопоставляет газ, что привело к самым высоким в истории ценам.

Несмотря на рекордное подорожание газа в Европе, его цена для населения Украины не изменится. Годовой тариф будет действовать до 1 мая следующего года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цена на газ в Европе обновила исторический максимум». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Украина не сумела выиграть первую игру под руководством Петракова

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 17667
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 8523
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 8433
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4005
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 3591
Экономика
Субсидия в 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на такие деньги
Субсидия в 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на такие деньги Просмотров: 108
Ощадбанк начал закрывать счета украинцев: подробности
Ощадбанк начал закрывать счета украинцев: подробности Просмотров: 837
Месяц начался с подорожания доллара
Месяц начался с подорожания доллара Просмотров: 378
В Украине насчитали 33 тыс. несанкционированных свалок
В Украине насчитали 33 тыс. несанкционированных свалок Просмотров: 72
Как за три года изменилась стоимость квартир на вторичном рынке - исследование
Как за три года изменилась стоимость квартир на вторичном рынке - исследование Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
3
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
1
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
Голосов: 26872
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть