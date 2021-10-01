Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Фото: Reuters

30 сентября цена на газ в Европе установила очередной рекорд. Впервые в истории она почти достигла отметки $1200 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость ноябрьского фьючерса на главном европейском хабе TTF в Нидерландах выросла до $1199, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Прошлый исторический максимум установили на торгах вчера - более $1190 за 1 тыс. куб. м. Высокие цены на энергорынках Европы могут сказаться на ряде товарных рынков во всем мире, поскольку их запасы истощаются.

Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называют отказ российского Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

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США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой. РФ недопоставляет газ, что привело к самым высоким в истории ценам. Несмотря на рекордное подорожание газа в Европе, его цена для населения Украины не изменится. Годовой тариф будет действовать до 1 мая следующего года.