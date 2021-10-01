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пятница, 01 октября 2021 10:00

Газпром прекратил поставку газа в Венгрию через Украину

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Газпром прекратил поставку газа в Венгрию через Украину
Заключенный контракт Будапешта с Газпромом предусматривает поставку в Венгрии до 4,5 млрд куб. м газа в год. Срок действия соглашения - 15 лет. Фото: УНИАН

С сегодняшнего дня, 1 октября, российский концерн "Газпром" остановил транзит природного газа в Венгрию через Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ГТС Украины.

Заявки на транзит газа в Венгрию через Украину не поступили, несмотря на заключенный контракт на весь газовый год - с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2022 года в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины. Украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. К тому же, украинский маршрут - экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию. Об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы", - отметил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

С 1 октября Газпром начал поставки газа в Венгрию через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы, сообщили российские СМИ.

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"Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". Поэтому газ в Венгрию будет поставляться через Болгарию и Сербию.

По словам представителей Газпрома, это гарантирует надежную и стабильную снабдят для Венгрии.

По мнению Макогона, монополизация газовых маршрутов Газпромом ставит вопрос конкурентности и прозрачности газовых рынков ЕС.

"Усиление доминантного положения одного игрока (Газпрома. - Gazeta.ua) и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", - сказал он.

27 сентября 2021-го Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины. Украинская сторона будет оспаривать его через Европейскую комиссию.

Венгрия вызвала посла Украины в Будапешт после "недружественной" реакции Киева на газовый контракт с РФ. Украина отреагировала зеркально.

Еврокомиссия проверит последствия газового контракта между Венгрией и РФ

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01
октября

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