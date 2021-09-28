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Украина ответит на "газовый" удар со стороны Венгрии - Кулеба

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Украина ответит на &quot;газовый&quot; удар со стороны Венгрии - Кулеба
Соглашение Венгрии с "Газпромом" нанесло удар по украинско-венгерским отношениям, заявил Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Украина отреагирует на это соответственно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

"Венгрия является членом ЕС и НАТО. При этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Мы будем отвечать на удар соответственно. Здесь не должно быть сожаления и никаких соболезнований", - сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.

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Заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было пройти при сопредседательстве глав МИД двух стран 29-30 сентября, отменили еще до подписания соглашения Венгрии и РФ, сообщил глава МИД.

"Мы знали, что уже летит туда российская делегация и это соглашение подпишут. Подписывая этот договор, они знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг - отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", - подчеркнул Кулеба.

27 сентября 2021-го Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

Украинская сторона будет оспаривать его через Европейскую комиссию.

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