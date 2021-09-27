Россия может полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину 

Украина допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с РФ Фото: УНИАН

Новый газовый контракт Венгрии и РФ может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Россия отныне сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.

Об этом заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Несмотря на то, что контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - написал Макогон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2"

Именно поэтому, утверждает чиновник, техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски для имеющегося транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

По словам Макогона, как только в России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются длиннее, но собственные транзитные газопроводы.

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины. Украинская сторона будет оспаривать его через Европейскую комиссию.