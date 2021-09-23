Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2"

Поправки представила группа законодателей во главе с республиканцем Майклом МакКолом. Фото: Reuters

Палата представителей Конгресса США внесет в ежегодный проект оборонного бюджета поправки, предусматривающие санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Палата единогласно проголосовала за поправки, сообщил экс-посол США в Украине Джон Хербст в Twitter. Документ требует утверждения в Сенате и подписи президента Джо Байдена, чтобы стать законом.

"Слава Конгрессу! Пока высокопоставленные американские и немецкие чиновники молчат о том, что Газпром сокращает поставки газа в Европу, Палата представителей добавляет поправку о санкциях. Необходимый шаг, чтобы остановить "Северный поток-2", - написал Хербст.

Внесенные изменения обязывают президента США ввести санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности или строительству "Северного потока-2". Поправка не предусматривает освобождения от санкций под разными предлогами, например, в интересах нацбезопасности.

Поправки представила группа законодателей во главе с республиканцем Майклом МакКолом и представительницей демократов из Огайо Марси Каптур, которая является сопредседателем группы поддержки Украины в нижней палате Конгресса.

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В мае Байден согласился отказаться от санкций Конгресса в отношении газопровода, пытаясь улучшить отношения с Германией, которая поддержала строительство трубопровода. 1 октября российская газовая компания-монополист Газпром планирует начать поставки газа в Европу через "Северный поток-2". "Северный поток-2" длиной 1234 км, проходит из России в Германию через Балтийское море. В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го.