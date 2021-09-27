Венгрия подписала с Россией газовое соглашение в обход Украины - Киев возмущен

Венгерско-российское соглашение наносит вред положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях. Фото: unn.com.ua

Венгрия 27 сентября подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Это не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - заявило Министерство иностранных дел Украины.

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Это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях.

29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с сопредседательством глав МИД двух стран. МИД Украины инициировало перенос заседания на более поздний срок. Венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы. Также создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия.

Украинская сторона намерена обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Новое долгосрочное соглашение между Венгрией и Россией о поставках газа будет действовать с 1 октября. Контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд через Сербию по газопроводу "Турецкий поток" и по его сухопутном продолжению и 1 млрд куб. м через Австрию.