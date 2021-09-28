МИД Украины зеркально отреагировало на действия Венгрии

Венгрия и Украина вызывают послов после подписания договора между Будапештом и "Газпромом" Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

МИД Украины вызывает венгерского посла из-за подписанного договора Будапешта с Газпромом.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет "РБК Украина".

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сказал Николенко

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По его словам, позиция Украины в том, что договор Будапешта и Газпрома подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы.

Эта договоренность негативно повлияет на украино-венгерские отношения, считают в МИД.

"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - отметил Николенко.

28 сентября в Будапешт вызвали украинского посла. Причиной такого решения стало заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о намерении Украины обжаловать газовое соглашение Венгрии и России через Европейскую комиссию. Выступление против этого договора обращением к Европейской комиссии глубоко возмутило Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Украину обвинили в нарушении суверенитета Венгрии такой реакцией недружественности. 27 сентября 2021-го Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины.