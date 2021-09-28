Еврокомиссия проверит последствия газового контракта между Венгрией и РФ

Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии.

Об этом на брифинге 28 сентября сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, пишет "РБК-Украина".

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", - сказал Макфи.

Согласно договору, Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год в обход Украины.

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27 сентября 2021-го Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины. Украинская сторона будет оспаривать его через Европейскую комиссию.

МИД Украины уже инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться 29-30 сентября в Будапеште. И это будет не единственный ответ на "газовый" удар со стороны Венгрии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Газовый контракт между РФ и Венгрией может полностью остановить или сократить транзит газа через Украину, заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.