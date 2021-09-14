Газ для населения в отопительный сезон не подорожает - правительство

Газохранилища в Украине заполнены на 90%. Фото: Елена Луценко Gazeta.ua

Несмотря на рекордное подорожание газа в Европе, цена на газ для населения Украины не изменится.

Годовой тариф будет действовать до 1 мая следующего года, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции во вторник.

"Цена на газ зафиксирована годовым контрактом Нафтогаза на уровне 7,96 гривны. В большинстве газоснабжающих компаний она также фиксирована в районе восьми гривен для бытовых потребителей. Правительство гарантирует, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта", - сказал он.

Украина готова к отопительному сезону. Хранилища заполнены на 90%.

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Цена на газ в Европе превысила $750 за 1 тыс. куб. м. Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называют отказ российского Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита.