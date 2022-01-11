Нафтогаз предложил скидку на газ для населения: известное условие

Использовать скидку можно при следующем платеже. Главное условие – уплаты до середины месяца. Фото: pixabay.com

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагает скидку на газ для бытовых пользователей. Сэкономить можно 1% от стоимости газа.

Об это сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Оплачивайте газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%", - говорится в сообщении.

Использовать скидку можно при следующем платеже.

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С 1 мая 2021 года "Нефтегаз" предложил для населения годовой тариф. Бытовым потребителям природный газ продается по цене не выше 7,96 грн. за кубометр. Тариф определяет единую цену на газ до 30 апреля 2022-го и может быть изменен только в сторону уменьшения.