Чехия резко отреагировала на обвинения Лукашенко в организации протестов

В Чехии возмутились в ответ на обвинения Лукашенко. Фото: МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла Беларуси после заявления Александра Лукашенко о том, что поствыборными протестами в стране якобы руководили, в том числе из Чехии.

"Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться в общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе", - заявил Томаш Петршичек в эфире Ceska Televize.

Министр призвал Лукашенко предоставить доказательства утверждения о том, что Чехия причастна к организации антиправительственных протестов, если он настроен серьезно. В министерстве также осудили нынешнюю ситуацию в Беларуси, ход избирательной кампании, арест оппозиционных кандидатов и недопущение въезда в страну международных наблюдателей.

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"Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических", - сказал министр иностранных дел.

Александр Лукашенко обвинил иностранцев в организации протестов в Беларуси, вспыхнувших после объявления предварительных результатов президентских выборов. Причастными считает Польшу, Чехию, Россию и Украину.