 
Ексклюзивы
1/5
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 10341
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 34320
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 6813
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3555
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5121
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 702
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1008
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4608
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 819
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3717
Фото
Все фото
1
1
7
1
1
&quot;Будьте вы прокляты. Твари!!!&quot; - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
&quot;Уничтожьте экономику России&quot; - Кулеба эмоционально обратился к миру
"Уничтожьте экономику России" - Кулеба эмоционально обратился к миру
Эйфелеву башню &quot;одели&quot; во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
Эйфелеву башню "одели" во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
&quot;Пока не поздно&quot; - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
"Пока не поздно" - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
Видео
Все видео
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13626
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 6750
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4212
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 828
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2754
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 1242
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 17:32

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
1

  Комментировать

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отправил письмо белорусскому коллеге Анатолию Лаппо.

Дейнеко выразил пренебрежение белорусским властям и не подбирал слова в обращении. Копию сообщения он разместил на своей странице в Facebook.

"Несмотря на добрососедские отношения, 24-26 февраля 2022 года при полном содействии властей Республики Беларусь совершена открытая военная агрессия Российской Федерации против Украины", - говорится в письме.

Глава Госпогранслужбы отметил, что от линии границы с Беларусью в сторону Украины осуществляются ракетно-бомбовые удары.

"Знайте! Мы победим! Будьте вы прокляты. Твари!!! С пренебрежением!" – такими словами закончилось письмо Сергея Дейнеко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 3 тыс. извергов РФ уничтожили украинские защитники. Россия меняет тактику - Резников

Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней согласилась Германия. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 79935
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 3 Просмотров: 58516
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 51394
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 1 Просмотров: 46702
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов Просмотров: 45814
Мир
Сдавшиеся Украине россияне получать приют на Западе - Минобороны Латвии
Сдавшиеся Украине россияне получать приют на Западе - Минобороны Латвии Просмотров: 972
Германия разрешила поставлять оружие ее производства Украине
Германия разрешила поставлять оружие ее производства Украине 1 Просмотров: 1359
Украина отказалась от переговоров на путинских условиях — в Кремле угрожают наступлением
Украина отказалась от переговоров на путинских условиях — в Кремле угрожают наступлением Просмотров: 2754
Сайты Кремля, Роскомнадзора и другие не работают из-за кибератаков
Сайты Кремля, Роскомнадзора и другие не работают из-за кибератаков Просмотров: 1233
"Мы грызли-грызли и выгрызли": Россию отключают от SWIFT
"Мы грызли-грызли и выгрызли": Россию отключают от SWIFT Просмотров: 4185
Больше всего комментируют
11
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
5
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
3
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
3
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
3
Лавров назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета"
Голосов: 2218
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть