"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отправил письмо белорусскому коллеге Анатолию Лаппо.

Дейнеко выразил пренебрежение белорусским властям и не подбирал слова в обращении. Копию сообщения он разместил на своей странице в Facebook.

"Несмотря на добрососедские отношения, 24-26 февраля 2022 года при полном содействии властей Республики Беларусь совершена открытая военная агрессия Российской Федерации против Украины", - говорится в письме.

Глава Госпогранслужбы отметил, что от линии границы с Беларусью в сторону Украины осуществляются ракетно-бомбовые удары.

"Знайте! Мы победим! Будьте вы прокляты. Твари!!! С пренебрежением!" – такими словами закончилось письмо Сергея Дейнеко.

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Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней согласилась Германия. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.