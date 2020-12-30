Борцы за права темнокожих добились сноса статуи освобождение от рабства

Памятник Линкольну и освобожденному рабу / Reuters

В Бостоне снесли статую президенту США Аврааму Линкольну с освобожденным рабом, который стоит на коленях у его ног.

Статуя, посвященная освобождению от рабства, возмущала афроамериканцев из движения Black Lives Matter. Об этом пишет британская The Independent.

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В то время как одни видели в монументе, как темнокожий встает и сбрасывает сломанные цепи с рук, другие - как стоит на коленях перед президентом, своим белым освободителем.

В конце июня власти города согласились снести мемориал - копию памятника, установленного в столице, Вашингтоне, 1876-го. Бостонский версию установили 1879 года.

В июне мэр города Марти Уолш признал дизайн статуи неудобным для некоторых жителей, несмотря на его первоначальное значение. Бостонская комиссия по искусству единогласно проголосовал за снос.

"После участия в общественном процессе становится понятно, что жители и гости Бостона не в восторге от этой статуи и ее упрощенного представления о роли чернокожих в движении за отмену рабства. Поддерживаю решение Бостонской комиссии по искусству об устранению статуи", - заявил мэр Уолш.

Освобожденный раб на статуе имел прототип - Арчер Александр. Это темнокожий, который помогал армии США во время гражданской войны, и был последним человеком в стране, пойманным по Закону о беглых рабах. На обеих версиях была надпись: "Раса освобожденных, и страна теперь в мире. Линкольн отдыхает от работы".

Оригинал в Вашингтоне стал горячим местом протестов летом, когда демонстранты пообещали его снести. Впоследствии для охраны памятника привлекли Национальную гвардию.

В Бостоне власть дискутировала о статусе мемориала с 2018-го, когда в городе начался обзор общественных скульптур и произведений искусства, чтобы оценить, отражают ли они разнообразие города и не оскорбляют ли его жителей. Статую будут хранить, пока городские власти не определят, как разместить ее в музее.