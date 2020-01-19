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Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
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воскресенье, 19 января 2020 22:24

Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
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В праздновании приняли участие около 120 военных
После молебеня в одном базовом лагере бойцы ныряли в бассейн, наполненный водой со льдом
В праздновании приняли участие около 120 военных
В праздновании приняли участие около 120 военных
После молебеня в одном базовом лагере бойцы ныряли в бассейн, наполненный водой со льдом

Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго празднуют Крещение.

Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 18-го отдельного вертолетного отряда в Конго дислоцирются в населенных пунктах Калемие (провинция Танганьика) и Бени (провинция Северное Киву).

"В праздновании приняли участие около 120 военных. После молебеня в двоих базовых лагерях бойцы ныряли в бассейн, наполненный водой со льдом. В другом лагере празднования Крещения Господнего происходило на озере Танганьика", - рассказал в комментарии Gazeta.ua помощник командира 18-го отдельного вертолетного отряда по связям с СМИ майор Игорь Бороздюк.

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По объему и глубине Танганьика занимает второе место в мире после озера Байкал.

Среди основных задач для украинского национального контингента остаются поддержка и прикрытие с воздуха войск Миссии в ходе проведения миротворческих операций, а также медицинская транспортировка, помощь в передислокации контингентов других стран, доставка в разные уголки региона гуманитарных грузов, пищевых продуктов, медикаментов и тому подобное.

Учитывая транспортную инфраструктуру страны, воздушный транспорт является едва ли не единственным средством связи между небольшими поселениями в непроходимых джунглях и цивилизацией.

В течение 26 лет украинский контингент принимал участие в миротворческих операциях в Косово, Боснии и Герцеговине, Восточной Славонии, Анголе, Македонии, миссии ОБСЕ в Косово, Гватемале, Таджикистане, Афганистане, полуостров Превлака Хорватия, Кувейте, Сьерра-Леоне, миссии ОБСЕ в Грузии, Приднестровье, Ираке, Ливане, Ефиопии и Еритреи, миссии ООН в Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре и Демократической Республике Конго. В миротворческих миссиях Украина потеряла 50 военнослужащих.

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