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среда, 27 ноября 2019 13:59

Украинские миротворцы спасли миссию ООН

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Украинские миротворцы спасли миссию ООН
Местные жители были недовольны работой миссии из-за того, что она их почти не защищала. Фото: УНН

Украинский национальный контингент Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго эвакуировал акрсонал одной из баз Миссии.

Украинские миротворцы не пострадали, сообщает пресс служба Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил.

"25 ноября вертолеты Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго было задействовано к операции по эвакуации персонала одной из баз ООН вблизи населенного пункта Бени, провинция Северное Киву", - говорится в сообщении.

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Украинцы прикрывали с воздуха южноафриканские транспортные вертолеты во время нападения на базу местного населения.

Как стало известно местные были недовольны действиями миссии, которая их защищала.

Украинских миротворцев задействовано для реагирования на нападение боевиков на город Мамове Демократической Республики Конго. В ходе нападения убиты два гражданских, еще 14 пропали без вести и, вероятно, взяты в плен, сообщают местные СМИ.

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Дата
27
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