Украинские вертолеты уничтожили лагеря боевиков в Конго: подробности операции

В Демократической Республике Конго, украинские вертолетчики в составе миротворческой миссии, уничтожили несколько лагерей местных боевиков.
На прошлой неделе боевики "ADF" нападали на опорные пункты правительственных войск и пехотные подразделения ООН по Малавии и Танзании, пишет в Facebook пресс-офицер 18-го отдельного вертолетного отряда Владимир Фитьо.
Постоянные нападения на мирных жителей с целью дальнейшей их эксплуатации на работах в шахтах или строительстве лагерей повстанцев стало привычным явлением для региона Северное Киву.
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Последним событием было нападение повстанцев НЗФ "ADF" на военную базу миссии ООН в аэропорту Мавиви за 9 км от города Бени. В течение часового боя боевики применяли стрелковое оружие и осветительные мины.
В данном лагере несут боевое дежурство два вертолета Ми-24. Вследствие боя получили ранения трое миротворцев из Малави и Танзании.
Исходя из угрозы повторного нападения боевиков в рамках операции "Усалама", было принято решение нанести воздушный удар боевыми вертолетами Ми-24 украинского контингента. Били по базовым лагерям "FDR" с последующей высадкой десанта для зачистки территории от боевиков.
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В 5:00 31 июля ведущая пара Ми-24 нанесла удары по лагерям повстанцев, находившихся в гористой местности. После первого захода был уничтожен один лагерь. Для дальнейшей высадки десанта с Ми-8 боевые 24-ки продолжили патрулировать район в избежание обстрела наземных подразделений.
Параллельно с украинскими вертолетами высадку спецназа также осуществляли южно-африканские вертолеты "Орекс", которые десантировали подразделения из ЮАР и Танзании. Они параллельно с правительственными войсками осуществляли зачистку района проведения операции.
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Для вертолетов Ми-8 сложностью при десантировании подразделений было то, что территория высадки была ограничена и имела много каменных выступов, что могло привести к повреждению вертолетов.
В течение проведения операции украинские вертолетчики перебросили 150 пехотинцев в район проведения операции.
В Конго служат 250 украинских миротворцев. В течение двух месяцев наши пилоты на вертолетах МИ-8 и МИ-24 налетали более 600 часов. Это были как доставка грузов и персонала миссии, так и боевые вылеты.
Ситуация в стране нестабильна. Периодически возникают столкновения между правительственными войсками и повстанцами. Большинство украинских миротворцев в Конго - участники АТО. По завершении ротации в Африке, они снова вернутся на Донбасс.
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