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воскресенье, 15 июля 2018 09:52

Украина отмечает День миротворцев

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Украина отмечает День миротворцев
В воскресенье, 15 июля, Украина отмечает День миротворцев. Фото - ddpu.drohobych.net

В воскресенье, 15 июля, Украина отмечает День миротворцев. В этот день 1992 году в просьбе генсека ООН передовая группа 240-го отдельного специального батальона вылетела в Сараево для участия в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций для содействия урегулированию югославского конфликта, а также защиты населения на территории бывшей Югославии.

Первая группа украинских миротворцев насчитывала 42 военных. Тогда в результате минометного обстрела аэродрома в начале миссии ранения получили семеро украинских военнослужащих, один из которых впоследствии скончался.

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В течение 26 лет украинский контингент принимал участие в миротворческих операциях в Косово, Боснии и Герцеговине, Восточной Славонии, Анголе, Македонии, миссии ОБСЕ в Косово, Гватемале, Таджикистане, Афганистане, полуостров Превлака Хорватия, Кувейте, Сьерра-Леоне, миссии ОБСЕ в Грузии, Приднестровье, Ираке, Ливане, Ефиопии и Еритреи, миссии ООН в Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре и Демократической Республике Конго.

В общем 44 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины стали участниками международных миротворческих миссий. За это время погибли 50 бойцов ВСУ.

Сейчас украинские миротворцы участвуют в трех международных операциях по обеспечению мира и безопасности. В этом году в феврале сообщалось о завершении действия украинского контингента в Либерии.

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Дата
15
июля

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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