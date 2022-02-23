Байден отказался от саммита с Путиным

Президент США Джо Байден не планирует участвовать в саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает WP.
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"Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И, как сказал (Блинкен - Ред.), для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым. И всегда предполагалось, что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным.
Поэтому это точно не входит в планы", сказала она.
На вопрос, какие действия США должны увидеть со стороны России для проведения встречи, Псаки сказала "деэскалация".
Она отметила, что решение Блинкена отменить встречу с Лавровым не означает прекращения дипломатического подхода.
21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками".
Государственный секретарь США Тони Блинкен упразднил запланированную встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Перед ним это сделал французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.
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