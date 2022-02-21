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понедельник, 21 февраля 2022 07:47

Байден обсудит украинский вопрос с лидерами G7

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Байден обсудит украинский вопрос с лидерами G7
Президент США Джо Байден намерен обсудить с лидерами G7 украинский вопрос. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден намерен обсудить с лидерами G7 ситуацию вокруг Украины.

Встреча будет виртуальной. Запланирована на 24 февраля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на расписание американского президента.

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"Президент примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, чтобы обсудить текущую ситуацию по России и Украине", - говорится в расписании Байдена на четверг 24 февраля.

Также среди тем обсуждения – приоритеты года председательства Германии в G7.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Стороны согласились. На саммите обсудят безопасность и стратегическую стабильность в Европе.

Повестку дня саммита должны подготовить госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в четверг, 24 февраля.

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