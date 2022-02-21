Путин и Байден согласились на проведение саммита по безопасности в Европе

Путин принял предложение саммита по безопасности и стабильности Европы. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Стороны согласились.

Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами", – говорится в заявлении.

На саммите обсудят безопасность и стратегическую стабильность в Европе.

"Президенты Байден и Путин оба признали принцип такого саммита", - отмечается в сообщении.

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Повестку дня саммита должны подготовить госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в четверг, 24 февраля.

"Саммит можно провести только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - подчеркнули у президента Франции.

20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждали президенты текущую ситуацию безопасности. Также Макрон из-за обострения на Донбассе дважды за сутки звонил Владимиру Путину.