Агрессия РФ: у Байдена готовят два секретных брифинга

Администрация президента США Джо Байдена проведет два секретных брифинга из-за угрозы вторжения России в Украину. Фото: ua.depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена проведет два секретных брифинга из-за угрозы вторжения России в Украину.

Они состоятся сегодня, 25 января, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Брифинги пройдут для помощников руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.

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Сообщается, что брифинги пройдут после того, как до 8,5 тыс. американских военнослужащих были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможным перебрасыванием в страны Восточной Европы.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат.

По словам источника, Шумер запросил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов, который должен пройти на следующей неделе.

Российская Федерация продолжает усиливать группировку своих войск на границах Украины и Белоруссии. В ответ Соединенные Штаты привели в повышенную боевую готовность более 8,5 тыс. американских военных. Их смогут быстро перебросить в Восточную Европу.