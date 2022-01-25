Агрессия РФ: у Байдена готовят два секретных брифинга

 
Ексклюзивы
1/5
Беспрецедентная помощь: США доставили новую партию оружия в Украину - фото, видео
Беспрецедентная помощь: США доставили новую партию оружия в Украину - фото, видео
Просмотров: 648
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 2853
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 603
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
Просмотров: 945
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 675
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 549
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 486
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1404
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 819
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 1224
Фото
Все фото
10
9
10
15
5
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
&quot;Остановите Путина сейчас!&quot;: украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
"Остановите Путина сейчас!": украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Видео
Все видео
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Абу-Даби обстреляли ракетами
Абу-Даби обстреляли ракетами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1458
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 765
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6264
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2205
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5112
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 630
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
вторник, 25 января 2022 16:54

Агрессия РФ: у Байдена готовят два секретных брифинга

  Комментировать
Агрессия РФ: у Байдена готовят два секретных брифинга
Администрация президента США Джо Байдена проведет два секретных брифинга из-за угрозы вторжения России в Украину. Фото: ua.depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена проведет два секретных брифинга из-за угрозы вторжения России в Украину.

Они состоятся сегодня, 25 января, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Брифинги пройдут для помощников руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидеры США, НАТО, стран Европы и евроинституций обсудили военную агрессию России против Украины

Сообщается, что брифинги пройдут после того, как до 8,5 тыс. американских военнослужащих были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможным перебрасыванием в страны Восточной Европы.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат.

По словам источника, Шумер запросил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов, который должен пройти на следующей неделе.

Российская Федерация продолжает усиливать группировку своих войск на границах Украины и Белоруссии.

В ответ Соединенные Штаты привели в повышенную боевую готовность более 8,5 тыс. американских военных. Их смогут быстро перебросить в Восточную Европу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Спите спокойно" - министр обороны рассказал о ситуации с армией РФ на границах
"Спите спокойно" - министр обороны рассказал о ситуации с армией РФ на границах 1 Просмотров: 2340
После первых больших потерь Путин дальше не пойдет – командующий ООС
После первых больших потерь Путин дальше не пойдет – командующий ООС Просмотров: 3132
В Украину прибыла вторая партия оружия от США
В Украину прибыла вторая партия оружия от США Просмотров: 945
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда Просмотров: 1620
Сейчас вы читаете новость «Агрессия РФ: у Байдена готовят два секретных брифинга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Как кулак: нашли огромный бриллиант

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 14571
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 13627
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
3
 Просмотров: 9234
Ракицкий покинет российский &quot;Зенит&quot;
Ракицкий покинет российский "Зенит" Просмотров: 7722
Первую область отправили на локдаун: список &quot;красных&quot; ограничений
Первую область отправили на локдаун: список "красных" ограничений Просмотров: 7047
Мир
Глава МИД Великобритании посетит Украину: известно, когда
Глава МИД Великобритании посетит Украину: известно, когда Просмотров: 108
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление 3 Просмотров: 1485
Россия объявила Навального террористом
Россия объявила Навального террористом Просмотров: 540
Чехия рассматривает вопрос об отправке в Украину своих солдат
Чехия рассматривает вопрос об отправке в Украину своих солдат Просмотров: 621
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 4104
Больше всего комментируют
6
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
6
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
4
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 617
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть